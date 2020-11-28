كوريا الشمالية تشدد إجراءات الحجر الصحي في المناطق الساحلية من البلاد

نشرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية رودونج سينمون اليوم السبت أن البلاد تقوم بتكثيف جهودها العسكرية من أجل تعزيز مراقبة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في المناطق الساحلية، وتأكيد مسئولية العاملين بالمجال الصحي في الخطوط الأمامية للحملة ضد فيروس كورونا.

وسلطت الصحيفة الكورية الشمالية في مقال - حسبما ذكرت وكالة أنباء

يونهاب الكورية الجنوبية الضوء على أهمية الحفاظ على الضغط للحيولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا "كوفيد19"، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء استعادة نشاطه في جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك داخل كوريا الجنوبية.كما جاء بالمقال أن مراكز المراقبة المنتشرة على طول المناطق الساحلية في كوريا الشمالية تقوم بتعزيز خدمات مراقبة مكافحة الفيروس في المناطق البحرية، فضلا عن توفير الاحتياجات التي قد يتطلبها الإبلاغ الفوري لمنظمات ذات الصلة بالوباء.جدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد ترأس، في وقت مبكر من الشهر الجاري، اجتماعا رئيسيا لحزب العمال الحاكم، دعا خلاله إلى حملة أكثر صرامة ضد جائحة كورونا في البلاد.