حصيلة الإصابات اليومية بكوريا الجنوبية تتخطى حاجز الـ 500 لليوم الثالث على التوالي

تخطت الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم السبت، في كوريا الجنوبية حاجز الـ500 إصابة لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات الصحية ضغطا متزايدا من أجل تشديد قيود التباعد الاجتماعي وسط استمرار حالات العدوى المتفرقة في جميع أنحاء البلاد وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن "الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن البلاد أضافت 504 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة، لترتفع بذلك الحالات إلى 33 ألفا و375 حالة. فيما سجلت الوكالة الكورية ست حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا، لتصل إجمالي حالات الوفاة إلى

522 حالة.



يُذكر أن حصيلة الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية قد وقفت عند حد الثلاث خانات منذ الثامن من شهر نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت الأعداد الـ300 إصابة يومية منذ الـ18 من نوفمبر باستثناء يوم الاثنين الماضي.

وتتزايد المخاوف من حدوث موجة ثالثة من الإصابة بفيروس كورونا. كما من المتوقع أن تقرر الحكومة الكورية الجنوبية كيفية إعادة تعديل قيود التباعد الاجتماعي غدا الأحد.