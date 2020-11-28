طقس اليوم السبت.. نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، خلال الليل، فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف وأقصى شمال-غرب البلاد وفوق منطقة السايس.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا على سواحل المحيط الأطلسي، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية متفرقة. كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط, التي يتعدى علوها 1600 متر.

وسيصبح الجو غائما مرة أخرى خلال الليل، مع نزول زخات رعدية واحتمال تساقط البرد وذلك فوق السواحل الممتدة شمال أكادير.

وستهب الرياح قوية نوعا ما فوق الريف وفوق بعض مناطق السهول الشمالية-الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 7 وناقص 2 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 1 و4 درجات بالريف والأطلس الصغير والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 9 و14 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و17 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 2 و7 درجات بمرتفعات الريف والأطلس والهضاب العليا الشرقيةن وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول السواحل الأطلسية، محليا قليل الهيجان إلى هائج بين رأس سبارتيل والعرائش وبين طرفاية وبوجدور.