شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز رئيس هندوراس السابق بسبب 18 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هندوراس السابق مانويل زيلايا إنه احتجز "دون وجه حق" في مطار تونكونتين الدولي بالدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لحمله مبلغ 18 ألف دولار نقدا قال إنه لا يخصه.

وقال زيلايا لوسائل الاعلام المحلية "لا أعرف أصل هذا المبلغ المالي. من الواضح أن شخصا ما وضعه في متعلقاتي. لقد سافرت 400 مرة وأعلم أنه لا يمكنك السفر بهذا المبلغ من المال. من الضروري التحري لمعرفة من وضع هذه الأموال في متعلقاتي".

وفي وقت سابق، كتب على تويتر أنه "محتجز دون وجه حق".

وكتب زيلايا "السبب، حقيبة نقود بها 18 ألف دولار لا تخصني.

وقال يوري مورا المتحدث باسم مكتب المدعي العام في هندوراس إن زيلايا "ليس محتجزا.. ما يحدث هو ما ينص عليه القانون وهو ما يعني توثيق (ما حدث) وبمجرد اكتمال ذلك والتوقيع عليه من قبل الرئيس السابق زيلايا، حيث يقول إن المال لا يخصه، يمكنه الذهاب بسهولة".

وأطاح الجيش بزيلايا، الذي قاد هندوراس من 2006 إلى 2009 وكان حليفا للرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز، في انقلاب في يونيو 2009 بينما كان يعد لإجراء استفتاء لإعادة انتخابه فيما قال معارضوه إنها كانت حيلة منه للبقاء في السلطة.