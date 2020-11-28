شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب عراقي بنوبة قلبية أثناء مباراة بكرة قدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، عن وفاة لاعب كرة قدم أثناء مباراة فريقه ضمن دوري الدرجة الأولى نتيجة تعرضه لنوبة قلبية.

وأوضحت الهيئة في بيانها: «تعرض لاعب فريق الصليخ سجاد علي إلى السقوط المفاجئ». وأضافت أنه: «سقط على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه أمام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى (المستوى الثاني)».

وأفاد البيان: «تطلّب ذلك نقل اللاعب فوراً إلى أحد المستشفيات، لكنه فارق الحياة هناك نتيجة نوبة قلبية حسب الفحوص الطبية».

وقررت الهيئة المؤقتة إعلان الحداد لثلاثة أيام والوقوف دقيقة صمت تسبق مباريات السبت المقررة ضمن المرحلة الخامسة لبطولة العراق لكرة القدم حداداً على روح اللاعب.

ونعى رئيس الهيئة المؤقتة إياد بنيان وفاة اللاعب الشاب قائلاً «نعزي الأوساط الكروية وعائلة اللاعب الفقيد لرحيل موهبة كروية شابة».

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