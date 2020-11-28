شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة الطبيعية في ميناء زايد بعد إتمام مهمة هدم أبراج ميناء بلازا بنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، السبت، عودة الحركة الطبيعية في منطقة ميناء زايد والميناء الحر، بعد إتمام مهمة هدم أبراج الميناء بلازا بنجاح.
وأوضحت الدائرة أنه تم إزالة التحويلات المرورية وفتح كافة الطرق المؤدية من وإلى المنطقة، بالإضافة إلى استمرار المحال والأسواق في ممارسة أعمالها طوال مراحل مشروع تطوير المنطقة.
ونفذت شركة مُدن العقارية، الجمعة، عمليّة هدم أبراج ميناء بلازا في منطقة ميناء زايد في أبوظبي بنجاح تام؛ وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة ميناء زايد.
وتم تنفيذ عملية الهدم بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهدم، وباعتماد أعلى معايير السلامة الدولية المعمول بها.
واستغرقت عملية هدم ما مجموعه 144 طابقاً 10 ثوانٍ باستخدام تقنية المتفجرات الثابتة ذات الجودة الفائقة وسجل آمن على أعلى مستوى وفق معايير السلامة الدولية.
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