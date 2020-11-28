الفاعل مجهول.. إصابة شاب بطلق ناري في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب صباح اليوم السبت، بطلق ناري في الحوض، بعدما أطلق مجهول عليه الرصاص وفر هاربًا بقرية البحري قمولا التابعة لنقادة، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة شاب يدعى الحسيني عبدالناصر محمد 18 عامًا، بطلق ناري نافذ في الحوض وحالته خطرة.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى طوخ بنقادة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.