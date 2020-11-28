توقيف رئيس هندوراس الأسبق مانويل زيلايا لمدة قصيرة في مطار بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قال رئيس هندوراس الأسبق مانويل زيلايا يوم الجمعة إنه تعرض للتوقيف في مطار العاصمة تيجوسيجالبا ومعه 18 ألف دولار نقدا في حقيبته.

وذكرت صحيفة لا تريبونا أنه تم توقيف زيلايا ثم جرى الإفراج عنه بعد أربع ساعات.

وقال زيلايا عبر تويتر "تم توقيفي بشكل غير عادل" وأن المبلغ المالي لم يكن يخصه.

وأشار إلى أنه كان يخطط للسفر إلى المكسيك لحضور ندوة مع حزب سياسي .

وينص قانون هندوراس على عدم السماح لأي شخص يغادر البلاد بحمل أكثر من عشرة آلاف دولار.

وكان زيلايا يعمل في تجارة الأخشاب قبل أن يصبح رئيسا لهندوراس عام 2006، ثم الإطاحة به عام 2009، وهو الآن رئيس حزب "ليبر" اليساري.​