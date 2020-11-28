إصابات فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية تتخطى عتبة الـ13 مليونا

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة الـ13 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، بلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 130 مليونًا و472 ألفًا و2، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 264624.
وأشارت بيانات الجامعة إلى تعافي أكثر من 4.8 مليون شخص منذ بداية الجائحة
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات.
وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 61 مليونا و963 ألفًا، توفي منهم أكثر من مليون و448 ألفا، وتعافى ما يزيد على 42 مليونا و782 ألفا، وفق موقع “وورلدوميترز”. –
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