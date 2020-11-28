العراق يطالب مجلس الأمن بوقف عدوان تركيا على أراضيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب العراق، بوقف التدخلات التركية في أراضيه، مؤكدا أنه يسعى لعلاقات خارجية متوازنة.



وقال السفير محمد بحر العلوم، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن، إنه "يجب ضمان صيانة أمن العراق وسيادته على أراضيه دون تدخل أي قوة أجنبية في شؤونه".

وأضاف أن "تركيا تصر على إجراء عمليات عسكرية داخل حدودنا بشكل غير مسؤول ودون التشاور مع حكومتنا".

وأشار بحر العلوم إلى أن بلاده تسعى لإقامة علاقات خارجية متوازنة "في ضوء مبدأ سيادة العراق".

وتنفذ القوات التركية حملة عسكرية منذ شهور داخل الأراضي العراقية بعمق يصل إلى نحو 150 كم ، بذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني.

فيما عدتها السلطات في بغداد انتهاكا للسيادة وخرقا للمواثيق الدولية.

وتسببت العمليات العسكرية، منذ انطلاقها في يونيو/حزيران الماضي، بسقوط العشرات من الضحايا وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن نزوح العشرات من العوائل في القرى الحدودية تجاه المناطق المجاورة خشية النيران التركية