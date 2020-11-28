شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون الإدارة المحلية يمنح النواب حق المشاركة بالاجتماعات التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيز مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ومطروح للحوار المجتمعي، لأعضاء مجلس النواب المشاركة في الاجتماعات التنفيذية بالمحافظات والمدن والأحياء، لمناقشة سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة أو المدينة.

كما منح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة حق الدعوة لعقد الاجتماع.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (33) من مشروع قانون الإدارة المحلية، على الآتى:

للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.

وكان ائتلاف دعم مصر، قد قرر إرجاء جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية، حتى إشعار آخر، بسبب أزمة فيروس كورونا.