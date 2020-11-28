رسالة ردع لإيران..البنتاغون يدفع بحاملة الطائرات “نيميتز” إلى منطقة الخليج

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 07:11 صباحاً - منذ 7 دقائق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، مساء يوم الجمعة، عن تحريك حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى، حسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصدر مسؤول.

وأفادت الشبكة بأن نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى، يتم بهدف توفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.

وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وأكد المسؤول أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

وأوضحت “سي إن إن” أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.

وكانت مجموعة “نيميتز” التي تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، قامت بمناورات حربية من قاعدة غوام الأميركية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب.

إلا أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع بي52 إلى المنطقة ،جيث نشرت القوات الجوية نشرت قاذفتها من نوع “B-52H” في قواعدها في الشرق الأوسط.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن هذه المهمة المستمرة تظهر قدرة الجيش الأميركي على نشر القوة الجوية القتالية في أي مكان في العالم في غضون مهلة قصيرة، والاندماج في عمليات القيادة المركزية للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين.