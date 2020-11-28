شكرا لقرائتكم خبر عن «17 أكتوبر» لـ«كوبيتش»: «حزب الله».. سبب انهيار لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلّم وفد من حراك 17 أكتوبر أمس (الجمعة)، منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش رسالة يطالبون فيها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في حماية الدول والشعوب. واعتصم الثوار قبل تسليم الرسالة أمام منزل كوبيتش مطالبين بضرورة نزع السلاح غير الشرعي وحصر قرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية. وتلا ثوار الحراك الرسالة أمام منزل كوبيتش، مؤكدين أنهم جاؤوا إلى هنا لتأكيد أن السبب الرئيسي لانهيار النظام السياسي والمالي والاقتصادي في لبنان هو الهيمنة الإيرانية ومليشيا «حزب الله» من خلال تكريسها معادلة تغطية الفساد مقابل تشريع سلاحها بالتواطؤ مع غالبية الطبقة السياسية الحاكمة. وتضمنت أن نشاط حزب الله الإرهابي وسلاحه غير الشرعي وسيطرته على القرار السياسي أدى إلى عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، كما أن أيديولوجيته باتت تهدد كيان لبنان وهويته الثقافية ونظامه الديمقراطي والاقتصادي الحر ورسالته الإنسانية بالانفتاح على الآخر.

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