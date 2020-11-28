شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الرئيس.. اعرف مبادرات الدولة لضمان صحة أفضل للمصريين ودعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولت الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية ، ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن، فضلا عن النهوض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ففى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاعت الدولة المصرية أن تنتهى من تنفيذ نحو 14762 مشروعا، وذلك فى الفترة منذ تولى الرئيس السيسى وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو ( 4164 ) مشروعة بتكلفة تقديرية تبلغ ( 2569.8 ) مليار جنيه مصرى.

وتضمنت اهتمامات الرئيس السيسى، إطلاق عدد من المبادرات للإصلاح الصحي ولضمان صحة أفضل للمواطن بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد، ونرصد أبرز هذه المبادرات:

- مبادرة 100 مليون صحة التي قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصري للكشف عن فيرس سي والسكر والضغط والسمنة في 27 محافظة بالجمهورية.

- مبادرة لأطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم ، وتمكنت من فحص 9.7 مليون ، وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان .

- النجاح في القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي ، لتكون مصر أول دولة تواجهه بعلاج 8 ملايين مواطن.

- وكانت مبادرة القضاء على " فيروس سي" للكشف على 50 مليون مواطن ، تمثل أكبر عملية مسح طبي في العالم.

- مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة وتم إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة في 10 تخصصات طبية مختلفة وتحملت الدولة كافة المصاريف.

- مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى في غضون 6 أشهر ، وتم الانتهاء من علاج نصف العدد خلال شهر واحد فقط .

- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي لتشمل التشخيص وصرف العلاج ل 28 مليون سيدة على 3 مراحل.

- مبادرات الإصلاح الصحي للأطفال حديثي الميلاد ، بالكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد ويتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا .

- توفير 20 مليون علبة لبن سنويا للأطفال أقل من عام بجميع المحافظات .

- حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار " 100 مليون صحة".

- حملة الإقلاع عن التدخين بتخصيص 30 عيادة منتشرة بمحافظات الجمهورية.

- مبادرة أنتى الأساس للكشف المبكر على سرطان الثدي واستهدفت المبادرة التي تقدم جميع خدماتها بالمجان قرابة 28 مليون سيدة بالجمهورية.