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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يضع شرطا للاعتراف ببايدن رئيسا
السبت 28 نوفمبر 2020
الخليج 365
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، شرطا جديدا للاعتراف بجو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
قال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "إن جو بايدن لن يدخل البيت الأبيض بصفته رئيسا للولايات المتحدة إلا إذا أثبت أنه لم يحصل على الأصوات السخيفة بطريق غير شرعي".
وكان ترامب، قال، الخميس، إنه "سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن".
وفي تصريح يعتبر الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، قال ترامب إنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول، كما أنه من المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني.
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