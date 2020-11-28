شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دوائر تدخل جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، كما أعلنت عن تمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، بينما تجرى الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد متبقى لم يحسم بعد.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من 5 لـ 7 ديسمبر القادم لتصويت المصريين بالخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر لتصويت المصريين بالداخل، لتعلن النتيجة النهائية 14 ديسمبر.

وتدخل محافظة القاهرة، جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، وهى موزعة وفقا لقانون تقسيم الدوائر لـ19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا، وشهدت بالجولة الأولى حسم بـ 13 دائرة ويتبقى مقاعد بـ6 دوائر بالإعادة وهم أول مدينة نصر، الزيتون، حدائق القبة، المرج، البساتين، وحلوان.

ونرصد نصيب تلك الدوائر من المقاعد وعدد المتنافسين عليها :

دائرة "الزيتون" مخصص لها مقعد يتنافس عليها اثنين مرشحين

دائرة حدائق القبة مخصص لها مقعد واحد يتنافس 2 مرشحين .

دائرة أول مدينة نصر مخصص لها 3 مقاعد تم حسم اثنين ويبتبقى مقعد بتنافس اثنين .

دائرة المرج مخصص لها مقعدين تم حسم واحد ويتبقى الثانى بمنافسة اثنين .

دائرة البساتين حسمت مقعدين ويتبقي واحد بمنافسة اثنين .

دائرة حلوان خصص لها 3 مقاعد حسم بها مقعد ويتبقي اثنين بمنافسة 4 مرشحين .