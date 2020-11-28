بالصور.. أمطار رعدية على رأس البر تغرق "اللسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت مدينة رأس البر، سقوط أمطار رعدية، وسط هبوب رياح سريعة وارتفاع الأمواج لنحو ثلاثة أمتار، ما أدى إلى توقف الحركة بمنطقة المطاعم بالكورنيش، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ووجهت، الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، في وقت سابق، برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار.

وتعرض أصحاب المطاعم بمنطقة اللسان لخسائر فادحة، بعد أن أغرقت الأمطار الكورنيش.

ولم تتأثر حركة الملاحة بهيئة الميناء بسوء الأحوال الجوية، واستمرت حركة تداول سفن البضائع والحاويات.

وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، ومنطقتي شطا والمنزلة بسبب سوء الطقس.