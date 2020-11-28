اوعى يجيلك قفشة.. جماهير الأهلي في كفر الشيخ تحتفل بالفوز ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

احتفلت جماهير النادي الأهلي، بمحافظة كفر الشيخ، الجمعة، عقب انتهاء مباراة نهائي القرن الإفريقي بين الأهلي والزمالك، بفوز فريقها بكأس بطولة دوري ابطال إفريقيا، والفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك. ونال لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "قفشة" هتافات جماهير النادي في محافظة كفر الشيخ أبرزها "قفشة..أوعى يجيلك قفشة"، وغيرها من الهتافات باسم المارد الأحمر. وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بفوز الفريق الأحمر 2-1 وتتويجه بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه ليتأهل لمونديال الأندية.

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