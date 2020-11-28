الحكم في دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة للقضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 28931 لسنة 74 قضائية، بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته. وذكرت الدعوى أن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.

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