كرواتيا تشيد بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي، غوردان غرليك رادمان، إن بلاده تنوه ب”التزام المغرب بوقف إطلاق النار وضمان حرية التنقل المدني والتجاري عبر معبر الكركرات”.

ودعا رئيس الدبلوماسية الكرواتية، الذي عبر عن هذا الموقف خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المنعقد عبر تقنية الفيديو، أمس الخميس، حول موضوع “الاتحاد الأوروبي – جوار جنوب، من أجل شراكة متجددة”، إلى تجديد العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتية عقب هذا المؤتمر.

وشدد المسؤول الكرواتي على “الأهمية البالغة” التي يكتسيها الاستقرار السياسي لشركاء الاتحاد الأوروبي من الجنوب، مؤكدا أنه “من المهم للاتحاد الأوروبي أن يرسي مع شركائه في المنطقة تعاونا أقوى وأكثر هيكلة كفيلا بتعزيز الأمن والنمو الاقتصادي المستدام والتكامل الإقليمي، بالإضافة إلى مكافحة وباء “كوفيد -19”.