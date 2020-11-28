عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتكاسة جديدة لترامب.. رفض الطعن في بنسلفانيا

السبت 28 نوفمبر 2020

الخليج 365

رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الجمعة، طعنا قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لحجب إعلان فوز جو بايدن بأصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.



ويعد الحكم انتكاسة كبيرة أخرى لجهود ترامب من أجل تغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان ترامب وضع شرطا جديدا للاعتراف بجو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدا أن "جو بايدن لن يدخل البيت الأبيض بصفته رئيسًا للولايات المتحدة إلا إذا أثبت أنه لم يحصل على الأصوات السخيفة بطريق غير شرعي".

والخميس، قال ترامب، إنه "سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن".

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول كما أنه من المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.