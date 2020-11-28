شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال عقل إيران النووي الغامض والان مع التفاصيل
ويعد زادة أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ورئيس «منظمة أبحاث الدفاع الجديدة»، ومن الشخصيات المدرجة في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وكان تقرير قديم للرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، عرف محسن فخري زادة على أنه شخصية رئيسية في العمل الإيراني المشتبه به لتطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لصنع القنابل الذرية، فيما وصفه نوويون غربيون بـ «الرجل العسكري الغامض» الذي يدير الأنشطة النووية الإيرانية.
وذكر اسم زادة في حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو عام 2018، بعد استيلاء الاستخبارات الإسرائيلية على حزمة واسعة من الوثائق المتعلقة بمساعي طهران لتطوير ترسانة نووية، مشيراً إلى قيادة زادة برنامج طهران النووي العسكري، وقال حينها: «تذكروا هذا الاسم - فخري زادة».
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