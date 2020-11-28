شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدير مقصلة الإقالات مجدداً في هيئة مستشاري البنتاجون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً، تدوير مقصلة الإقالات قبل خروجه من البيت الأبيض، لتطال مسؤولين رفيعين وأعضاء بارزين في هيئة مستشاري وزارة الدفاع «البنتاغون» أبرزهم وزيرا الخارجية السابقان هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت، بحسب ما أكدت وسائل إعلام أمس الجمعة.

ونقلت شبكة «CNN»، عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين، صحة الخبر عن إقالة كيسنجر وأولبرايت، الذي نشرته أولاً مجلة «فورين بوليسي»، وأشارت إلى أن الإقالات الأخيرة طالت الأربعاء الماضي أيضاً أعضاء بارزين آخرين في مجلس السياسة الدفاعية.

ومن بين المقالين، بحسب النائبة السابقة جاين هارمن (وهي من الأعضاء السابقين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب)، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سابقاً، إيريك كانتور، وقائد العمليات البحرية السابق الأميرال المتقاعد، جاري راوهيد، ومدير العمليات السابق في البنتاجون، رودي دي ليون، ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، جاك داير كراوتش الثاني.

وطالت الإقالات، بحسب «فورين بوليسي» 11 عضواً في الهيئة الاستشارية الفيدرالية المعنية تقديم الاستشارات المستقلة إلى وزير الدفاع ونائبه. وأوضحت المجلة، أن إدارة ترامب حاولت على مدى وقت طويل، تعيين مسؤولين موالين لها في المجلس الاستشاري الذي يضم مسؤولين سابقين كباراً في الجيش والخارجية والكونجرس.

يذكر أن ترامب أقال سلسة مسؤولين على أرفع مستوى في البنتاغون، أبرزهم وزير الدفاع مارك إسبر، وعين مسؤولين يعرفون بولائهم للرئيس الحالي، بعد انتخابات الرئاسة الماضية التي تكبد فيها هزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

( وكالات)