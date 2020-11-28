شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: حكومة أردوغان تنتهك حريات المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليتشدار أوغلو، إن عشرات الآلاف من النساء في تركيا يتعرضن كل عام للعنف الجسدي والنفسي الناتج عن الفكر الذكورى المحب للسيطرة، وإن مئات النساء يمتن بسبب هذا العنف المنهجى، مشيرًا إلى أن تركيا شهدت زيادة في وقائع العنف ضد النساء.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى، فى رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر، أنه من واجب الجميع الوقوف ضد انتهاكات حقوق المرأة في تركيا، موضحًا أن هدف حزبه هو جعل منع العنف ضد المرأة سياسة حكومية ذات أولوية من خلال توفير فرص متساوية للنساء والرجال.

وتابع كليتشدار أوغلو: "علاوة على ذلك، فإن هذا العنف ضد مطالب المرأة بالمساواة والحرية، يدعمه ممارسات حكومة القصر نفسها. ومع ذلك، فمن واجبنا المشترك أن نكون ضد جميع انتهاكات حقوق المرأة، وخاصة الحق في الحياة"، حسبما نشر موقع تركيا الآن، وتمنى كليتشدار أوغلو في ختام رسالته أن يؤدي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، إلى زيادة الوعي وتعزيز النضال.