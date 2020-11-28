محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
شهدت شوارع بني سويف احتفالات صاخبة لجمهور النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفوزه على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة.
واحتفل جماهير المارد الأحمر بكافة مراكز المحافظة حاملين أعلام النادي الأهلي، وأطلقوا الألعاب النارية ابتهاجًا بالفوز.
فيما شهد طريق كورنيش النيل تكدسًا مروريًا من قبل السيارات التي خرجت للاحتفال بشوارع مدينة بني سويف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالشماريخ.. الجماهير تحتفل بفوز الأهلي بثنائية على الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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