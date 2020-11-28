4 قتلى بصدامات بين محتجين ومؤيدي الصدر في الناصرية

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

قتل 4 أشخاص على الأقل بالرصاص وأصيب العشرات، أمس، في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة وآخرين من مؤيدي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب العراق.

وتجمّع عشرات الآلاف من أنصار الصدر في الناصرية وبغداد أمس، في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

وحجبت تظاهرات أنصار التيار الصدري حركة الاحتجاج الشبابية في معظمها التي بدأت في أكتوبر 2019 قبل أن يتراجع زخمها في الأشهر الأخيرة نتيجة التوتر السياسي وتفشي فيروس كورونا. وأفادت مصادر طبية بإصابة نحو 51 شخصاً، 9 منهم بالرصاص، وأشارت إلى مقتل 4 آخرين.

وحمل أسعد الناصري أحد قادة الاحتجاجات البارزين في الناصرية الأجهزة الأمنية المسؤولية لفشلها في منع العصابات المسلحة التي تريد اقتحام ساحة الحبوبي في الناصرية. ودعا في تغريدة على تويتر «العشائر لحماية أبنائها ومنع الاستهتار بدماء الأبرياء». وتمثل الناصرية معقلاً رئيسياً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة. وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع تنظيم عشرات الآلاف من أنصار الصدر تظاهرة وسط العاصمة العراقية، أمس، في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

ودعا التيار الصدري إلى تظاهرات للمطالبة بـ«محاربة الفساد» المستشري في الدولة، لكنها تأتي أيضاً في سياق التحضيرات لانتخابات العام المقبل. كما أن الحادثة جاءت قبل أيام من الذكرى السنوية لحادثة «مجزرة الناصرية» التي قتل خلالها عشرات المحتجين برصاص قوات الأمن العراقية فوق جسر «الزيتون» وسط الناصرية. ويتهم المحتجون مقتدى الصدر وأنصاره بمحاولة ركوب موجة التظاهرات للحصول على مكاسب سياسية وتعزيز مواقعهم في الحكومة المقبلة.