تونس: «اعتصام الغضب» ضد «الإخوان» يتواصل لليوم الـ 11

سيف اليزيد - تونس (وكالات) أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أمس، رفضها لدعوة «الإخوان» إلى الحوار، بينما يتواصل «اعتصام الغضب» في العاصمة التونسية لليوم الحادي عشر لأجل إدانة التساهل مع التطرف وحث السلطات على التحرك.

وأضافت موسي، أنه «لا حوار مع من جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية». وذكرت زعيمة «الدستوري الحر» أن الشعب في حاجة إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض وليس بحاجة لحوارات، كما بيّنت أن الحزب غير معني بأي حوارات أو مؤتمرات لا «تسمن ولا تغني من جوع»، بحسب تعبيرها.

وشددت على «بقاء الحزب الدستوري الحر في صف الشعب وعندما ينال ثقته سوف يتوجه إلى الإصلاحات مباشرة وبرامجه واضحة ومكتوبة وعملية».

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