سيف اليزيد - أديس أبابا (وكالات) التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، مجموعة من مبعوثي الاتحاد الأفريقي لمناقشة تطورات الصراع في إقليم تيجراي، شمال إثيويبا. وضم وفد الاتحاد الأفريقي رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، ورئيس موزمبيق السابق جواكيم تشيسانو، ورئيس جنوب أفريقيا السابق كجاليما موتلانتي. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان: «إن آبي أحمد أطلع الوفد على العمليات العسكرية التي تجري حالياً لاستعادة سيادة القانون في إقليم تيجراي».

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء أوضح لمبعوثي الاتحاد الأفريقي أن حكومته حاولت وضع حد للصراع، ولكنها واجهت استفزازاً من جانب «جبهة تحرير شعب تيجراي».

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوثون أفارقة يلتقون رئيس وزراء إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.