تظاهرة في تعز للمطالبة بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»

سيف اليزيد - تعز (وكالات) تظاهر آلاف اليمنيين في مدينة تعز، أمس، للمطالبة بتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعة إرهابية».

ونظم التظاهرات ناشطون ضمن حملة شعبية انطلقت قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #صوت_واحد_الحوثي_جماعة_إرهابية.

كما طالب المحتجون من المجتمع الدولي بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية بسبب جرائمها التي لا تقل وحشية عن بقية الجماعات الإرهابية.

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