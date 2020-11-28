كريستوفر ميللر في زيارة مفاجئة إلى الصومال

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قام القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي بزيارة نادرة للصومال، حيث تساعد قوات أميركية في المعركة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي بيان موجز، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن كريستوفر ميللر، التقى الجمعة بقوات أميركية في الصومال للتعبير عن التقدير لعملهم وتأكيد التزام الولايات المتحدة بمكافحة الجماعات المتطرفة.

ومن المتوقع بشكل كبير أن يعلن ترامب سحب معظم أو كل الجنود الـ700 الموجودين في الصومال قبل ترك منصبه في 20 يناير المقبل.

وزار ميللر الشرق الأوسط وأجزاء من شمال أفريقيا هذا الأسبوع في أول جولة دولية له كقائم بأعمال وزير الدفاع.

وعين ميللر كقائم بأعمال وزير الدفاع يوم 9 نوفمبر، عندما أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر.

ولم يرشح ترامب ميللر في مجلس الشيوخ لتولي منصب وزير الدفاع لغاية الآن.