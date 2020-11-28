الصويرة.. تمديد الإجراءات الوقائية القائمة لمدة 15 يوما لوقف انتشار وباء “كوفيد-19”

قررت سلطات إقليم الصويرة، اليوم الجمعة، تمديد الإجراءات الوقائية المعمول بها على مستوى المدينة لمدة 15 يوما لوقف انتشار وباء “كوفيد-19”.

ويسري هذا التمديد على جميع الإجراءات الوقائية التي نص عليها قرار عامل الإقليم السيد عادل المالكي بتاريخ 13 نونبر الجاري.

ويأتي هذا القرار الجديد عقب استنتاجات عمليات المراقبة اليومية والتقييم المنتظم الذي تقوم بها اللجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير وباء كوفيد -19.

يذكر أن عامل الاقليم أصدر مرسوما ينص على مجموعة من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة 13 نونبر الجاري على الساعة 6 مساء.

وتتعلق هذه الإجراءات بالإغلاق المؤقت، على الساعة 8:00 مساء، للمحلات التجارية وتلك المخصصة للأنشطة والخدمات المهنية في الأحياء التي سجلت ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على المستوى الترابي لمدينة الصويرة.

كما يتعلق الأمر بالإغلاق المؤقت، على الساعة 4:00 مساء، للسوق الأسبوعي في سقالة والأسواق المحلية، وفي الساعة 8:00 مساء، المقاهي والمطاعم والوجبات الخفيفة في الأحياء المعنية ، فضلا عن حظر بث مباريات لكرة القدم في جميع المقاهي المتواجدة ببلدية الصويرة بدون استثناء.

كما قررت سلطات مدينة الصويرة، وفقا لهذا المرسوم، حظر جميع التجمعات و التجمهرات في مختلف الفضاءات العمومية داخل الأحياء، وضمان رقابة صارمة على الامتثال للتدابير الوقائية (ارتداء الكمامات، التباعد الجسدي) تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد المخالفين، وتشديد الضوابط على مداخل المدينة.

وقد عهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، والجماعة الترابية لمدينة الصويرة، والمصالح اللامركزية بالإقليم، كل في دائرة اختصاصه.

كما يستمر تطبيق الإجراءات الأخرى المعمول على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، بما في ذلك منع حفلات الأعراس، والتجمعات الجنائزية، والتجمعات العائلية والتجمهرات.