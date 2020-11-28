شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 34 ألف إصابة و514 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 514 حالة وفاة. وأوضحت الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و238350 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 171974 ​, مشيرة إلى أن عدد المتعافين 5.5 مليون.

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