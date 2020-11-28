ادانات واسعة لعملية اغتيال العالم النووي الايراني الشهيد زاده

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أدان سياسي أنصار الله عملية الاغتيال التي تعرض لها العالم النووي محسن فخري زاده، مؤكدًا حق طهران في الرد على كل من دبر ونفذ الجريمة.

وأشار إلى أن جرائم اغتيال علماء كبار بحجم زاده تندرج ضمن مساعي إفقاد الأمة خبرات علمية يريدها الأعداء حكرا عليهم، وسيفشلون بإذن الله.

من جانبه قال نائب الأمين العام لحزب الله ،الشيخ نعيم قاسم ،يوم الجمعة إن الرد على اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زاده بيد إيران ،معربا عن وقوف المقاومة اللبنانية الى جانب الجمهورية الاسلامية في محاربة الارهاب في كل العالم.

وقال الشيخ نعيم قاسم في لقاء تلفزيوني “نحن ندين هذا الاعتداء الآثم ونرى أن الرد على هذه الجريمة هو بيد المعنيين بإيران ولكن هو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات”.

وأضاف أن الشهيد فخري زاده قتل “على أيدي من ترعاهم أمريكا وإسرائيل وهذا جزء من الحرب على إيران والمنطقة الحرة وفلسطين”.

وقد دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني،الشهيد محسن فخري زادة، ظهر الجمعة، في حادثة اطلاق نار، بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان نشرته، مساء الجمعة، على موقعها الالكتروني: “تدين حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة حادث الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف عالم الفيزياء الإيراني محسن فخري زاده الذي قضى شهيدا في جريمة اغتيال جبانة وغادرة تحمل بصمات صهيو أمريكية واضحة”.

وأضافت: “إن هذا العمل الإرهابي الجبان هو استهداف لمقومات النهضة والتقدم العلمي في العالم الاسلامي بشكل عام والجمهورية الاسلامية بشكل خاص”.

وتابعت الحركة بقولها: “هذه محاولة يائسة للانتقام من إيران لوقوفها إلى جانب قضايا المستضعفين المحقة والعادلة في العالم ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لكن هذه المحاولة الآثمة لن تثني إيران عن مواقفها ولن تضعفها”.

وأشارت الحركة في بيانها، إلى أن عملية الاغتيال، دليل واضح على حجم الحقد الذي يغذي الاٍرهاب الممارس والممنهج من قبل أمريكا والكيان الصهيوني و من يتحالف معهم، بحسب البيان.

وقالت: “إننا نتقدم بالتعزية من الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وشعباً، ونؤكد ثقتنا بأن إيران مستمرة في العمل بإصرار وقوة لتحقيق التقدم في كافة المجالات وأنها تمتلك إرادة صلبة في مواجهة التحديات وتجاوز الحصار الامريكي الظالم والتصدي للعدوان الصهيوني أمريكي الحاقد”.

كما دان الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،خالد المجيد، عملية الإغتيال للعالم الإيراني محسن فخري زاده، معتبرا اياها جزءا من مخطط أمريكي-صهيوني يستهدف القيادات والعلماء والكوادر الفاعلة في محور المقاومة.

وكان عالم الفيزياء النووية ورئيس منظمة البحث والتطوير بوزارة الدفاع الايرانية قد استشهد على يد عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة سيارة كانت تقله. وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى. لتلقي العلاج لكن جهود الفريق الطبي لم تنجح في انقاذه.