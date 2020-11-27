إصابة رئيس بلدية القصر الكبير محمد السيمو بكورونا

علم “اليوم 24” أن البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، تأكدت إصابته اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر للموقع أن نتائج المسحة الطبية التي خضع لها البرلماني عن دائرة العرائش والمنتمي لحزب الحركة الشعبية، جاءت إيجابية.

وأضافت ذات المصادر، أن السيمو يخضع للبروتوكول الصحي الخاص بمرضى “كوفيد-19” بمنزله في مدينة القصر الكبير.

يذكر أن مدينة القصر الكبير شهدت في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى إقرار إجراءات لتقييد حركة المواطنين من أجل تفادي انتشار الفيروس.