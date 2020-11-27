الأهلي “يتجاوز” عقبة الزمالك و”يتوج” بلقب “التشامبيونزليغ”

توج فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال افريقيا عقب تغلبه، مساء اليوم الجمعة، في النهاٸي علی غريمه التقليدي الزمالك.

ونجح زملاء بدر بانون بالتتويج بلقب أمجد الكٶوس بالقارة السمراء في الأنفاس الأخيرة من المواجهة، التي كان شوطها الثاني يسير في اتجاه التعادل.

وتقدم الأهلي في النتيجة منذ الدقيقة الـ 5 عن طريق عمرو السولية، غير ان رغبة لاعبي الزمالك في العودة في النتيجة اسفرت عن هدف التعادل بواسطة محمود عبد الرزاق شيكابالا في الدقيقة 31، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع ان المباراة في طريقها للتمديد وقع محمد مجدي افشة هدف التتويج للاهلي.

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