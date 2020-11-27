شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح جميع المحال بضوابط صحية صارمة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

على الرغم من تراجع أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا في بلجيكا إلا أن الحكومة هناك لم تخفف من تدابير الحماية من العدوى إلا بصورة طفيفة.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو مساء أمس الجمعة إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل سيعاد فتح جميع المحال التجارية بضوابط صحية صارمة -بدلا من الاقتصار على فتح متاجر المواد الغذائية والمحال التي تتعامل بالبضائع ذات الأهمية الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن معظم الاحتياطات سيبقى معمولا بها فيما يبدو حتى منتصف يناير المقبل، وتسري القيود الصارمة على التواصل خلاف فترة عيد الميلاد.

سجلت بلجيكا بسكانها البالغ عددهم 5ر11 مليون نسمة أكبر عدد من حالات إصابة بالعدوى في أوروبا بالقياس إلى عدد السكان في بعض الأحيان، وبالتالي فرضت الحكومة تدابير صارمة منذ بداية نوفمبر الجاري.

غير أن أعداد الإصابة بالعدوى وحالات الوفاة آخذة الآن في الانخفاض.

وحذر رئيس الوزراء قائلا: لن نتمكن من تجاوز موجة ثالثة من العدوى".