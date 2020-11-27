شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تستعيد القدرة على السير بعد إصابتها بكسر في الظهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعادت معلمة مواطنة، القدرة على الحركة، بعد تعرضها لكسر في فقرات الظهر، إثر إصابتها في حادث مروري بليغ، وظلت قعيدة تتحرك على مقعد لمدة قاربت العام.

وخضعت المواطنة بثينة خاطر، لعمليات جراحية بعد الحادث، ثم خضعت لبرنامج إعادة تأهيل مكثف في مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي.

وقالت خاطر إنها خضعت لتدريب مكثف على مدار ثلاثة أشهر، لمدة 4 ساعات يومياً، لتتمكن من السير مرة أخرى. وتعمل بثينة معلمة منذ 23 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال، إلا أنها في يوم المعلم في أكتوبر من العام الماضي، تعرضت لحادث سير على طريق عجمان الشارقة، نقلت على إثره إلى مستشفى خليفة في عجمان، ليتبين وجود كسر في فقرات الظهر، وكدمات في النخاع الشوكي؛ الأمر الذي استدعى إجراء عملية جراحية.

وتابعت: «تم التواصل مع مستشفى التأهيل التخصصي في إمارة أبوظبي، حيث وجدت كادراً طبياً عالي المستوى، فضلاً عن أحدث وسائل التكنولوجيا على مستوى العالم؛ الأمر الذي مكّنني من السير مرة أخرى».

وقال الدكتور الاستشاري مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال هيلث: «إن المصابة خضعت لعمليات جراحية ثم لجلسات تأهيل في مستشفى التأهيل التخصصي الذي قدم لها التأهيل والرعاية اللازمين، ما وفر لها فرصاً للتعافي».

وأوضح أن المستشفى يعد الأول في الدولة ويقدم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة المدى، عن طريق القسم الداخلي، إلى جانب العيادات الخارجية.

وأكد أن المستشفى أسهم خلال الربع الأخير من 2019 حتى نهاية 2020، في تعافي ما يقرب من 200 مصاب، ومساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم في الحركة.

وأفاد مشعل القاسمي بأن مستشفى التأهيل يتعاون مع «معهد شيرلي ريان ابيلتي لاب»، الذي يعتبر المستشفى الأول في الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التأهيل والعلاج الفيزيائي على مدى ربع قرن، للتعامل مع الحالات المصابة في الإمارات.