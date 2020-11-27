الحرس الثوري الإيراني: الانتقام لاغتيال العالم النووي فخري زادة على جدول أعمالنا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن طهران ستكمل طريق العالم فخري زادة بسرعة أكبر من ذي قبل، مشدداً على أنهم سيعاقبون مرتكبي جريمة الاغتيال.

وأضاف سلامي، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، أنه على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة أن يدركوا أن ارتكاب جريمة اغتيال فخري زادة لن تعرقل مسار الشعب الإيراني.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن الانتقام القاسي لاغتيال محسن فخري زادة "بات على جدول أعمالهم".

وفي وقت سابق اليوم، قُتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت الوزارة إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه".