فلسطين تُحذر من تدهور الحالة الصحية للأسرى بمعتقلات الاحتلال

حذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين، ولا سيما المرضى منهم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الأسرى في معتقلات الاحتلال يعانون ظروف اعتقال قاسية خاصة الأسير المريض

نضال أبو عاهور (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، الذي يعاني من فشل كلوي منذ أكثر من 10 سنوات ومن ورم سرطاني بالكلى ومشاكل بالتنفس إضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم ويتعرض لإهمال طبي متعمد وحياته يتهددها خطر حقيقي.



وأشارت إلى أن هناك تخوفاً

من أن يلقى الأسير أبو عاهور مصيراً مماثلاً للأسيرين الشهيدين كمال أبو وعر وسامي أبو دياك وغيرهما من الأسرى الذين استشهدوا بعد أن مورست بحقهم جريمة القتل الطبي الممنهج.



ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ظروف اعتقال قاسية؛ حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم، وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.