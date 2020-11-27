استمرار تراجع إصابات كورونا في بريطانيا

عربي ودولي

ع+ ع-

أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا، اليوم الجمعة، استمرار تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وسجل بريطانيا 16022 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كانت البيانات أظهرت تسجيل 17555 إصابة أمس الخميس و18213 الأربعاء. ما يعني تراجعا متواصلا في الإصابات اليومية.

أما الوفيات، فقد شهدت زيارة طفيفة. حيث سجلت 521 وفاة مقابل 498 الخميس.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر، أمس الخميس، من إغلاق ثالث في جميع أنحاء البلاد إذا لم تحترم القيود المفروضة لوقف تفشي الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وأشاد جونسون بأولئك الذين حافظوا على القواعد طوال فترة الإغلاق في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر الجاري، وقال إنهم أنقذوا نظام الرعاية الصحية من "الغرق".

وقال جونسون للصحفيين "إذا خففنا القيود الآن، فإننا نخاطر بفقدان السيطرة على هذا الفيروس مرة أخرى، ونتخلى عن مكاسبنا التي تحققت بشق الأنفس ونضطر إلى العودة إلى إغلاق وطني عام جديد مع كل ما يعني ذلك من أضرار".