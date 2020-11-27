الأردن يفتتح قنصليته العامة بالعيون الأسبوع المقبل

كشف موقع “صحراء ميديا المغرب”، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن افتتاح قنصلية المملكة الأردنية الهاشمية، بالعيون، سيكون في الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر، أن افتتاح قنصلية الأردن، سيكون بحضور وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة.

كما توقع الموقع أن يتم افتتاح القنصلية العامة للأردن بالعيون مباشرة بعد عودة بوريطة من موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي، سيرجي لافروف، وسيشارك في أشغال اللجنة المشتركة بين المغرب وروسيا.

يشار إلى أن الأردن هو ثاني دولة عربية أعلنت عزمها فتح قنصلية عامة لها بالعيون، بعدما كانت الإمارات سباقة لفتح قنصلية لها بالمدينة، في الرابع من نونبر الجاري، قبل أن تلتحق بهما البحرين وتعلن رغبتها في افتتاح قنصلية مماثلة بالمدينة هي الثالثة عربيا، وذلك في اتصال هاتفي أجراه ملك البحرين حمد بن عیسى آل خلیفة، مع الملك محمد السادس، أمس الخميس.