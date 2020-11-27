جامعة الكرة توزع أقمصة “الأسود” علی بعض الجنود بالكركارات

أقدم ممثلون عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علی توزيع قميص المنتخب المغربي لكرة القدم على بعض أفراد القوات المسلحة الملكية في منطقة الكركارات.

وكشفت الجامعة في بلاغ لها ان الخطوة تعتبر تعبيرا عن اعتزاز وفخر أسرة كرة القدم الوطنية بما تقوم به قواتنا المسلحة الملكية في الدفاع عن كل شبر من وطننا العزيز.

وقام وفد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة جمال سنوسي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، بمعية رئيس العصبة المنتخب ومكتبه المديري الجديد، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية الى منطقة الكركرات بالصحراء المغربية على هامش انعقاد الجمع العام التأسيسي للعصبة الجهوية الداخلة وادي الذهب.

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