الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان محمود الإدريسي في وفاته

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمود الإدريسي.
وقال الملك في رسالة التعزية: “تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي الفنان المقتدر المرحوم محمود الإدريسي، تغمده الله بواسع مغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه”.
وأضاف: “وإننا إذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أقرباء الفقيد المبرور وأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في رحيل رائد من رواد الأغنية المغربية، والذي ساهم على مدى عقود في إثراء سجلها الغنائي المتنوع بما خلفه من رصيد فني أصيل مفعم بأريج حبه الصادق لبلده ولتراثه الجميل، وبروح غيرته المكينة على ثوابت الأمة ومقدساتها”.
وادفت الرسالة: “فالله العلي القدير نسأل أن يعوضكم عن رحيله المؤلم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يثيب الفقيد العزيز خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.
يذكر أن الفنان محمود الإدريسي، توفي أمس الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر ناهز 72 عاما، وخلف وراءه جملة من الروائع الفنية التي ساهمت في تعزيز تاريخ الأغنية المغربية الأصيلة.
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