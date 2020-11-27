شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف مريض بكورونا في مستشفيات أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
ودفع معدل الاستشفاء - الذي بلغ الآن أعلى مستوى منذ بدء الوباء - بعض المستشفيات إلى ما هو أبعد من طاقتها ، ويأتي بعد أسابيع من ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء البلاد. من المرجح أن يزداد ذلك مع إصابة الأشخاص الذين اختلطوا بالأقارب والأصدقاء في عيد الشكر تدريجياً ، كما يقول خبراء الصحة.
ناشد العديد من خبراء الصحة والسياسيين الأمريكيين الامتناع عن التجمع لأعياد عيد الشكر المجتمعية التقليدية الخاصة بهم هذا العام ، محذرين من أن التواصل الاجتماعي بين الأسر من شأنه أن يسرع من معدل انتقال العدوى في المجتمع ويدفع نظام الرعاية الصحية المتوتر بالفعل إلى حافة الهاوية.
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