شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4592 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4592 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 345 ألفا و276. وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5689، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 294 ألفا و36، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 45 ألفا و551.

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