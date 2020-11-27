"دستور جديد".. شرط رئيس بيلاروسيا للتنحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد إقرار دستور جديد.

واقترحا لوكاشينكو تقليص صلاحيات الرئاسة في إطار إصلاحات، إلا أنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذه الخطوات.



جاء ذلك بعد يوم من مطالبة وزير الخارجية الروسي له بالمضي قدما في تنفيذ إصلاحات دستورية لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات العارمة التي تطالبه بالتنحي منذ الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس/آب.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا، عن لوكاشينكو قوله: "لن أعمل كرئيس معكم في ظل الدستور الجديد".

وأضاف أن "الدستور الحالي يحتاج للتعديل لأنه يمنح الرئيس صلاحيات أوسع مما يلزم"، مضيفا أنه "في حالة تسليم مقاليد السلطة الآن فستحدث حالة اضطراب".

وجاء حديث لوكاشينكو، خلال زيارته لمستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا، حيث تحدث إلى المرضى وهو يرتدي معطفا واقيا أبيض اللون ويستخدم كمامة، لكن بلا قفازات.