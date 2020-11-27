شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم أمريكا بـ «تعكير صفو السلام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إنها قدمت احتجاجاً رسمياً إلى الولايات المتحدة، بسبب حادث بحري في بحر اليابان، ووصفته بأنه استفزاز استهدف تعكير صفو السلام.

وأوضحت روسيا، الثلاثاء، أنها رصدت وطردت مدمرة أمريكية كانت تبحر بالمخالفة للقانون في مياهها الإقليمية في بحر اليابان. ونفت البحرية الأمريكية ارتكاب أي خطأ واتهمت موسكو بالمبالغة في مزاعم السيادة البحرية.

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