«حالة واحدة فقط».. ترامب عن بايدن: «لن يدخل البيت الأبيض»

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن الرئيس المنتخب جو بايدن لن يدخل البيت الأبيض، إلا في حالة واحدة فقط.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، إن بايدن لن يدخل البيت الأبيض إلا في حالة إثبات قانونية ملايين الأصوات التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدته: "لا يمكن لبايدن الدخول إلى البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن الـ80 مليون صوت التي حصل عليها لم تأت عن طريق الاحتيال أو بشكل غير قانوني".

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته: "عندما نرى ما حدث في ديترويت وأتلانتا وفلاديفيا وميلووكي.. تزوير كبير لأصوات الناخبين.. إنه يواجه مشكلة كبيرة لا يمكن حلها".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض حال تصويت أعضاء المجمع الانتخابي لصالح السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وأشار ترامب إلى احتمالية تغيير نتائج الانتخابات قبل موعد التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي في 20 يناير.

وسيجتمع أعضاء المجمع في الـ 14 من ديسمبر المقبل للتصويت لصالح الرئيس الفائز في الانتخابات، قبل أن يؤدي اليمين في يناير.