إيران تكشف تفاصيل اغتيال محسن زاده مدير البرنامج النووي وتتعهد بالرد

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، مقتل العالم النووي البارز محسن فخري زادة، بعد وقت وجيز من استهدافه قرب العاصمة طهران، وأشارت الى أنه توفي في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي انعاشه..

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، إن محسن فخري زاده، الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل زاده، رئيس مؤسسة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع".



وأوضحت أنه أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني و"الإرهابيين"، أصيب العالم بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

من جابه، تعهد حسين دهقاني، المستشار العسكري لخامنئي، بـ"استهداف" قتلة زادة، قائلا في تغريدة: "سنضرب مثل البرق قتلة هذا الشهيد، وسنجعلهم يندمون على فعلتهم".