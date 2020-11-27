شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية شباب الأحزاب" تكرم أسر الشهداء ضمن حملة"على راسنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، باحتفالية التنسيقية اليوم الجمعة في مقرها بجاردن سيتى، بأبناء وأسر الشهداء، حيث حضر بالاحتفال الثاني فريدة ابنة الشهيد أحمد محروس، وحبيبة ووليد أبناء الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود، وقامت التنسيقية بتكريمهم والحديث مع الأسرتين عن دور الشهداء في حماية هذا الوطن.

وأجرى أعضاء التنسيقية، حوارًا مطولا مع أسر الشهداء، حيث تحدثت زوجات الشهداء، وأكدن تقديرهن لهذا الحب الذى تقدمهم التنسيقية لهم، وقالوا إن الحملة التي أطلقتها التنسيقية تحت شعار "على راسنا" تثبت حرص أعضاء التنسيقية على التواجد بجانب المواطنين ومشاركتهم فيما يمرون به.

وكانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عدداً من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديراً لتضحيات آبائهم الأبطال.